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22 февраля, 23:07

Небензя: Переговоры о прекращении конфликта надо вести не с Украиной, а с США

Переговоры об урегулировании украинского кризиса нужно вести уже не с Киевом, а с Вашингтоном. Об этом заявил на заседании чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Поиск решения всей этой ситуации, грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО, нужно уже вести не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом", сказал дипломат.

Небензя заявил о попытках Европы замести следы США в диверсии на "Северных потоках"

Небензя заявил о попытках Европы замести следы США в диверсии на "Северных потоках"

Небензя добавил, что Москва готова к поиску серьёзного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса. Однако оппоненты России "всё ещё испытывают иллюзии о возможности нанести поражение ядерной державе".

Ранее Василий Небензя заявил, что из-за критической позиции ООН в отношении России возможность её посредничества в ситуации на Украине вызывает вопросы. Дипломат также добавил, что Совет Безопасности ООН не справился с поддержанием мира и безопасности в ситуации с "Минском-2", а это была его прямая обязанность.

Обложка ©

Flickr / World Economic Forum

Юлия Коновалова
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