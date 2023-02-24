Лидеры стран ЕС пообещали "не отдыхать" до победы Украины в конфликте с Россией

Лидеры 27 стран Евросоюза пообещали "не отдыхать" до победы Украины в конфликте с Россией и поддерживать украинцев до того дня, пока не будет восстановлена территориальная целостность страны. Об этом говорится в заявлении ЕС, посвящённом годовщине начала российской СВО на территории Незалежной, которая приходится на 24 февраля.

"Вместе с нашими международными партнёрами мы сделаем всё, чтобы Украина победила, международные нормы были соблюдены, мир и территориальная целостность Украины в её национально признанных границах были восстановлены, чтобы Украина была заново отстроена, правосудие свершилось. До этого дня мы не будем отдыхать", — указано в заявлении лидеров ЕС.

В документе также говорится, что ЕС будет оказывать Киеву политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. В частности, европейцы подчеркнули, что поддержат Незалежную "масштабными и молниеносно организованными" поставками оружия и боеприпасов, а также усилением санкционного давления на Москву.