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22 февраля, 15:54

Попытка ЕС согласовать "юбилейный" пакет антироссийских санкций закончилась неудачей

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли в среду, 22 февраля, согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остаётся, в частности об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе", — передаёт агентство.

Переговоры продолжатся в четверг, 23 февраля, во второй половине дня.

В "юбилейном" пакете санкций ЕС доберётся до унитазов

В "юбилейном" пакете санкций ЕС доберётся до унитазов

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля. При этом он выразил уверенность, что новые ограничения начнут действовать до конца текущей недели. И.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов уже анонсировал ответ Москвы на "юбилейный" пакет санкций. При этом он указал, что цель западных рестрикций состоит в том, чтобы серьёзно ударить по россиянам. РФ же не ставит такой задачи, как ухудшение социально-экономического положения европейцев.

Обложка ©

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Никита Никонов
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