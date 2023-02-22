Попытка ЕС согласовать "юбилейный" пакет антироссийских санкций закончилась неудачей

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля. При этом он выразил уверенность, что новые ограничения начнут действовать до конца текущей недели. И.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов уже анонсировал ответ Москвы на "юбилейный" пакет санкций. При этом он указал, что цель западных рестрикций состоит в том, чтобы серьёзно ударить по россиянам. РФ же не ставит такой задачи, как ухудшение социально-экономического положения европейцев.