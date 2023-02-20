Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля
Боррель пообещал, что "юбилейный" пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou
Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Мы находимся на пути одобрения санкций. Они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля — в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введём санкции до конца недели", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против РФ, связанные с украинским конфликтом, ещё до начала СВО — в декабре 2021 года. Она заметила, что Вашингтон начал публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.