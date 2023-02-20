Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 18:47

Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля

Боррель пообещал, что "юбилейный" пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля

<p>Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou</p>

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Мы находимся на пути одобрения санкций. Они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля — в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введём санкции до конца недели", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

ЕС собрался ввести санкции против Москальковой

ЕС собрался ввести санкции против Москальковой

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против РФ, связанные с украинским конфликтом, ещё до начала СВО — в декабре 2021 года. Она заметила, что Вашингтон начал публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.

Иван Косицын
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Жозеп Боррель
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров