Боррель признал наличие препятствий для введения санкций против России к 24 февраля

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Мы находимся на пути одобрения санкций. Они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля — в любом случае. Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введём санкции до конца недели", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.