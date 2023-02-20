ЕС собрался ввести санкции против Москальковой

Евросоюз собирается внести в чёрный список уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, зампреда Правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за эвакуацию детей из освобождённых регионов в зоне СВО. Об этом сообщил брюссельский портал EUobserver.

В ЕС рассматривают вывоз несовершеннолетних из зоны боевых действий как "организацию массовых похищений украинских детей", говорится в публикации. Предполагается, что новый пакет антироссийских санкций коснётся 59 человек и 28 компаний, в том числе банков.