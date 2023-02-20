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Регион
Опубликовано 20 февраля 2023, 14:43

ЕС собрался ввести санкции против Москальковой

СМИ: Евросоюз внесёт в чёрный список Москалькову за эвакуацию детей из зоны СВО

Евросоюз собирается внести в чёрный список уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, зампреда Правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за эвакуацию детей из освобождённых регионов в зоне СВО. Об этом сообщил брюссельский портал EUobserver.

В ЕС рассматривают вывоз несовершеннолетних из зоны боевых действий как "организацию массовых похищений украинских детей", говорится в публикации. Предполагается, что новый пакет антироссийских санкций коснётся 59 человек и 28 компаний, в том числе банков.

Стало известно, каких сфер могут коснуться новые антироссийские санкции США
Стало известно, каких сфер могут коснуться новые антироссийские санкции США

Ранее сообщалось, что Россия не оставит без ответа десятый пакет санкций Европейского союза. По словам и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилла Логвинова, новые рестрикции Запада нацелены против обычных россиян, Москва не пойдёт аналогичным путём и не собирается ответными мерами бить по европейцам.

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ТАСС / AP / Burhan Ozbilici

Татьяна Миссуми
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