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19 февраля, 17:38

Стало известно, каких сфер могут коснуться новые антироссийские санкции США

Bloomberg: Новые санкции США против России могут коснуться ВПК и энергосектора

Очередные санкции США в отношении России могут затронуть энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Об этом пишет Bloomberg.

"Новые меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и нескольких лиц, говорят знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными", — говорится в сообщении.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что Вашингтон вместе с союзниками сосредоточит внимание на предотвращении уклонения от рестрикций и их обхода, а также на пресечении поддержки, которую Москва получает от третьих стран.

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Express: Россия зарабатывает миллиарды долларов на нефти, несмотря на санкции Запада

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию унитазов и биде. Об этом стало известно EUobserver из попавших в его распоряжение проектов документов. Вообще, ЕС в десятом пакете санкций хочет запретить экспорт "высокотехнологичных товаров", включая электронику, радиооборудование, лазеры, но под ограничения может попасть ещё и сантехника.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова
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