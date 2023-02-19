Стало известно, каких сфер могут коснуться новые антироссийские санкции США

Очередные санкции США в отношении России могут затронуть энергетический сектор и военно-промышленный комплекс. Об этом пишет Bloomberg.

"Новые меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы РФ, финансовые институты и нескольких лиц, говорят знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными", — говорится в сообщении.

Вместе с тем собеседник агентства отметил, что Вашингтон вместе с союзниками сосредоточит внимание на предотвращении уклонения от рестрикций и их обхода, а также на пресечении поддержки, которую Москва получает от третьих стран.