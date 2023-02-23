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23 февраля, 18:23

Небензя: ЕС прикрывал баснями о добрососедских отношениях борьбу с Россией

Своими баснями о добрососедстве и партнёрстве с Россией Евросоюз всё это время прикрывал подготовку к конфронтации с Москвой, которую реализовал руками Киева. Об этом заявил постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

"Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнёрство и общие пространства были лишь дымовой завесой для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей", — сказал он.

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Как писал ранее Лайф, Небензя заявил, что отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет. По его словам, Москва видит, что в Европе думают над тем, как лучше уничтожить РФ.

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ООН

Арина Родионова
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