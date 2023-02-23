Своими баснями о добрососедстве и партнёрстве с Россией Евросоюз всё это время прикрывал подготовку к конфронтации с Москвой, которую реализовал руками Киева. Об этом заявил постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

"Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнёрство и общие пространства были лишь дымовой завесой для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей", — сказал он.