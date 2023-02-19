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19 февраля, 10:04

Боррель назвал Евросоюз армией Украины

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз — это армия Киева, поскольку противостояние на Украине угрожает безопасности Европы. С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы — армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", — сказал он.

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Боррель также добавил, что Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. Важно, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому не аплодировали, а поставляли боеприпасы, считает он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз активно поддерживает СМИ, которые в России признали иноагентами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Илья Суриков
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