Боррель назвал Евросоюз армией Украины

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз — это армия Киева, поскольку противостояние на Украине угрожает безопасности Европы. С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы — армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", — сказал он.

Боррель также добавил, что Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. Важно, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому не аплодировали, а поставляли боеприпасы, считает он.