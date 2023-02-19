Боррель назвал Евросоюз армией Украины
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз — это армия Киева, поскольку противостояние на Украине угрожает безопасности Европы. С таким заявлением он выступил на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Мы — армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", — сказал он.
Боррель также добавил, что Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. Важно, чтобы президенту Украины Владимиру Зеленскому не аплодировали, а поставляли боеприпасы, считает он.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз активно поддерживает СМИ, которые в России признали иноагентами.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ