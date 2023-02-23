Небензя: Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет

Отношения между РФ и ЕС продолжают падать в пропасть, и их, по сути, уже нет. Об этом сообщил постоянный представитель страны при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Он также напомнил: когда в Совбезе в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, Россия отмечала, что стараниями Брюсселя в отношениях с ЕС "пробито дно".

"Как выяснилось, ниже этого дна оказалась ещё целая пропасть, куда продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа", — отметил Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Москва видит, что в Европе думают над тем, как лучше уничтожить РФ. При этом русофобия не ограничивается стремлением поразить Россию "руками украинцев".

"Она идёт гораздо дальше, в угоду самым примитивным, пещерным русофобам из числа поляков и прибалтов. Мы наблюдаем в европейских столицах и стенах европейских институтов мероприятия на тему того, как получше расчленить нашу страну", — подчеркнул Небензя, добавив, что высказывания Евросоюза о добрососедстве с Россией оказались баснями для прикрытия борьбы.