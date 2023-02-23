Нуланд заявила, что США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля

США объявят о новом пакете санкций против России завтра, 24 февраля. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

"О новом пакете санкций завтра объявят не только США, но и все государства G7 ("Большой семёрки". — Прим. Лайфа)", — отметила она в беседе с The Washington Post.