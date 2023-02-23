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23 февраля, 16:16

Нуланд заявила, что США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля

США объявят о новом пакете санкций против России завтра, 24 февраля. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

"О новом пакете санкций завтра объявят не только США, но и все государства G7 ("Большой семёрки". — Прим. Лайфа)", — отметила она в беседе с The Washington Post.

По словам Нуланд, ограничения будут введены в том числе против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают РФ. Кроме того, эти меры касаются дополнительных российских банков в связи с обходом санкций.

Французский журналист восхитился успехом России в обходе санкций

Французский журналист восхитился успехом России в обходе санкций

Ранее Лайф писал, что вчера послы государств ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ. Вводу некоторых ограничений помешала Венгрия.

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Getty Images / Samuel Corum

Никита Осипов
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