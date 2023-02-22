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22 февраля, 19:00

Французский журналист восхитился успехом России в обходе санкций

Журналист Le Figaro объяснил находчивостью успех России в обходе западных санкций

России удалось выстоять под натиском западных санкций благодаря своей находчивости, заявил в своей публикации журналист французского издания Le Figaro Ален Барлюэ. Ранее он специально ездил в Крым и Санкт-Петербург, чтобы "найти бреши в российской экономике".

"Внутреннее производство и новые поставщики из азиатских стран не позволяют введённым западными государствами санкциям спровоцировать в России дефицит продуктов потребления или комплектующих для промышленности. Но некоторые товары приходится искать", — резюмировал Барлюэ.

И всё же в качестве главного инструмента в борьбе с западными санкциями русские используют смекалку, заявил француз.

В качестве примера журналист привёл ситуацию с бизнесменом из Крыма, который поставляет морепродукты для столичных ресторанов. Россиянин закупает оборудование из Франции и Ирландии не напрямую, а у посредников в Турции и Тунисе, а "плавающие колонии" для моллюсков из Италии он заменил на аналоги из Петербурга.

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Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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