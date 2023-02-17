Писатель Проханов рассказал о "таинственной молекуле русского бессмертия", которая мешает Западу растоптать РФ

Писатель Александр Проханов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" объяснил, почему после победы в специальной военной операции Россия не станет страной-изгоем.

"Да, мне не интересна проблема изоляции. Я просто знаю, что была такая одна изолированная страна. Я не знаю, помните вы или нет, она называлась Советский Союз. Ну, это такая небольшая, маленькая страна, забытая всеми. И вот эта изолированная страна, она добилась второй экономики мира, улетела в космос, обыграла американцев во всех конфликтах", — подчеркнул Проханов.

Писатель Александр Проханов объяснил, почему не случится изоляции России после победы в специальной военной операции. Видео © LIFE

По словам писателя, эта изоляция — мнимая и Россия не может быть изолирована.

"Во-первых, в горизонтальном положении она самодостаточна. А русская вертикаль... Запад хотел бы разрушить эту вертикаль, оторвать Россию земную от России небесной и <...> растоптать. А из небесной России каждый раз капает таинственная молекула русского бессмертия", — сказал собеседник.

Также Проханов считает, что РФ — "победная страна", которая всегда выигрывала, но "выигрывала страшной ценой, она подтверждала своё существование в мире, принося величайшие жертвы".