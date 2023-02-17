Писатель Проханов рассказал о "таинственной молекуле русского бессмертия", которая мешает Западу растоптать РФ
Писатель Проханов объяснил, почему никто не изолирует Россию после победы в СВО
Писатель Александр Проханов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" объяснил, почему после победы в специальной военной операции Россия не станет страной-изгоем.
"Да, мне не интересна проблема изоляции. Я просто знаю, что была такая одна изолированная страна. Я не знаю, помните вы или нет, она называлась Советский Союз. Ну, это такая небольшая, маленькая страна, забытая всеми. И вот эта изолированная страна, она добилась второй экономики мира, улетела в космос, обыграла американцев во всех конфликтах", — подчеркнул Проханов.
Писатель Александр Проханов объяснил, почему не случится изоляции России после победы в специальной военной операции. Видео © LIFE
По словам писателя, эта изоляция — мнимая и Россия не может быть изолирована.
"Во-первых, в горизонтальном положении она самодостаточна. А русская вертикаль... Запад хотел бы разрушить эту вертикаль, оторвать Россию земную от России небесной и <...> растоптать. А из небесной России каждый раз капает таинственная молекула русского бессмертия", — сказал собеседник.
Также Проханов считает, что РФ — "победная страна", которая всегда выигрывала, но "выигрывала страшной ценой, она подтверждала своё существование в мире, принося величайшие жертвы".
Ранее Лайф рассказывал, как сенатор Алексей Пушков одной английской фразой высмеял все попытки Запада изолировать Россию. Политик отметил, что говорить об изоляции могут лишь люди, никогда не смотревшие на карту мира.
LIFE