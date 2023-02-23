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23 февраля, 09:35

Одна из стран ЕС помешала вводу некоторых санкций против России

Politico: Идею ввода санкций ЕС против ядерного сектора РФ отклонили из-за позиции Венгрии

Инициативу Польши и государств Балтии о введении санкций ЕС в отношении ядерного сектора РФ отклонили из-за позиции Венгрии. По данным Politico, Будапешт выступает против ограничений, связанных с деятельностью "Росатома". Издание уточняет, что в Венгрии идёт строительство ядерных реакторов совместно с российской компанией.

Кроме того, ряд европейских государств значительно зависит от поставок из РФ ядерных топливных стержней, но они стараются найти других партнёров. Ограничения против этого сектора подразумевают "дедушкину оговорку", которая бы позволила странам всё равно продолжать покупать топливо, если в этом есть необходимость, уточняет Politico.

Французский журналист восхитился успехом России в обходе санкций

Французский журналист восхитился успехом России в обходе санкций

Ранее Лайф писал, что вчера послы государств ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ. Переговоры продолжатся сегодня.

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Getty Images / EyesWideOpen

Никита Осипов
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