Шойгу: Попытки коллективного Запада расчленить РФ, используя Украину, обречены на провал
Попытки коллективного Запада расчленить Россию, используя Украину, обречены на провал. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с Днём защитника Отечества.
"Сегодня нам в очередной раз грозит серьёзная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить её независимости. Эти попытки обречены на провал", — подчеркнул он в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии.
Шойгу добавил, что вооружённые силы являются гарантией национальной безопасности и стабильного развития страны. По его словам, преданность Отчизне — это надёжная опора независимости РФ. По мнению министра, мощь русского оружия всегда была неотъемлемой частью величия государства, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет.
Он также поблагодарил бойцов, которые сейчас находятся на передовой, и направил слова особой признательности офицерам и персоналу военно-медицинских организаций. Шойгу также сказал "спасибо" семьям военнослужащих за моральную поддержку солдат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что забота о защитниках страны является святой обязанностью государства. Об этом он сообщил в ходе беседы с участниками церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в столице.
ТАСС / Вадим Савицкий