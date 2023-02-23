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Регион
Опубликовано 23 февраля 2023, 13:57

Законопроект о статусе ветерана для всех ополченцев Донбасса внесут в Госдуму 27 февраля

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО 27 февраля внесёт в ГД законопроект о присвоении статуса участников боевых действий защитникам Донбасса, которые воевали против киевского режима с 2014 года.

"Защитники Донбасса, воевавшие против киевского режима с 2014 года, получат статус участников боевых действий. Речь о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛДНР и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ", — написал Турчак в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что этот вопрос был отражён в первом докладе рабочей группы президенту. И глава государства его поддержал.

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"Соответствующий законопроект готов и 27 февраля будет внесён в Госдуму. Рассчитываем, что он будет принят в кратчайшие сроки, чтобы ветераны войны в Донбассе и члены их семей могли получать все положенные меры поддержки наравне с другими участниками СВО", — подчеркнул Турчак.

Напомним, ранее Владимир Путин пообещал предоставить статус ветерана боевых действий всем ополченцам Донбасса. Глава государства отметил, что эти люди практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своей Родины, своей земли. Сейчас они все стали гражданами России и должны получать поддержку, заявил Путин.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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