Мишустин поручил в ускоренном режиме создать фонд для помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам специальной военной операции в ускоренном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства в своём телеграм-канале.
"Правительство в короткие сроки обеспечит выполнение поручения президента по созданию государственного фонда для помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО. Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать выполнение этой задачи на личном контроле", — говорится в сообщении.
Накануне в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. По словам главы государства, фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации.
ТАСС / Спринчак Валентин