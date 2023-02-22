Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 13:05

Мишустин поручил в ускоренном режиме создать фонд для помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам специальной военной операции в ускоренном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства в своём телеграм-канале.

"Правительство в короткие сроки обеспечит выполнение поручения президента по созданию государственного фонда для помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО. Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать выполнение этой задачи на личном контроле", — говорится в сообщении.

Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Накануне в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. По словам главы государства, фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации.

Обложка ©

ТАСС / Спринчак Валентин

Никита Никонов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров