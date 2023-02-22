Мишустин поручил в ускоренном режиме создать фонд для помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам специальной военной операции в ускоренном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства в своём телеграм-канале.

"Правительство в короткие сроки обеспечит выполнение поручения президента по созданию государственного фонда для помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО. Михаил Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову держать выполнение этой задачи на личном контроле", — говорится в сообщении.