Собянин подписал указ о соцподдержке семей контрактников и добровольцев

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о распространении мер соцподдержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев. Об этом градоначальник сообщил в своём блоге.

"Сегодня президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса: мобилизованный, контрактник или доброволец. Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев — участников специальной военной операции", — подчеркнул Собянин.

В число мер соцподдержки для детей военнослужащих-контрактников и добровольцев входит: ежемесячное пособие в размере 100% прожиточного минимума ребёнка и единовременное пособие молодым родителям — в упрощённом порядке; внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года; освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детсадов; первоочередное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продлёнки и другие льготы.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов: предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учёта уровня доходов семьи; первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста: организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи: оказание психологической помощи; содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья; консультирование по юридическим вопросам.