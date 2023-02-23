Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветерана боевых действий РФ будет распространён на всех ополченцев Донбасса, они будут получать поддержку.

Владимир Путин пообещал предоставить статус ветерана боевых действий всем ополченцам Донбасса. Виде © LIFE

"Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка", — сказал глава государства после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

В свою очередь инок Киприан, который вместе с президентом России участвовал в церемонии, в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал ещё об одном решении Путина.

Инок Киприан рассказал о разговоре с Владимиром Путиным. Видео © LIFE

Священнослужитель подчеркнул, что поблагодарил главу государства за то, что в ходе Послания Федеральному собранию он отметил заслуги военного духовенства в СВО и присвоил звание Героя России "десантному батюшке" Михаилу Васильеву, а также за поддержку предложения патриарха Кирилла о выплатах в случае гибели или ранения представителей военного духовенства. Глава государства уже дал соответствующие поручения.