ЕС опять не смог согласовать "юбилейный" пакет санкций против России
Послы стран ЕС снова не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза вновь не смогли в четверг, 23 февраля, согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters. Напомним, переговоры о новых ограничениях в адрес Москвы идут уже два дня.
По данным журналистов, обсуждение продолжится завтра, 24 февраля.
Накануне Лайф сообщал, что послы стран ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против России. Ряд вопросов остаётся, в частности об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе.
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