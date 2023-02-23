Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 16:47

ЕС опять не смог согласовать "юбилейный" пакет санкций против России

Послы стран ЕС снова не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза вновь не смогли в четверг, 23 февраля, согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters. Напомним, переговоры о новых ограничениях в адрес Москвы идут уже два дня.

По данным журналистов, обсуждение продолжится завтра, 24 февраля.

Одна из стран ЕС помешала вводу некоторых санкций против России

Одна из стран ЕС помешала вводу некоторых санкций против России

Накануне Лайф сообщал, что послы стран ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против России. Ряд вопросов остаётся, в частности об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров