ЕС опять не смог согласовать "юбилейный" пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза вновь не смогли в четверг, 23 февраля, согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters . Напомним, переговоры о новых ограничениях в адрес Москвы идут уже два дня.

Накануне Лайф сообщал, что послы стран ЕС не смогли прийти к соглашению о новом пакете санкций против России. Ряд вопросов остаётся, в частности об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе.