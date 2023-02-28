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27 февраля, 22:48

Песков допустил переговоры с политсилами Украины, недовольными властью в Киеве

На Украине ещё остались политические силы, которым не нравится нынешняя власть в Киеве, однако переговоры с ними Москва может начать только после достижения целей спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами", — сказал он в интервью газете "Известия".

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Пока же тот режим, который есть в Киеве, "благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины", добавил представитель Кремля. При этом он не стал исключать возможность переговоров с недовольными положением дел в стране политсилами, но только после достижения целей СВО.

Ранее Песков заявил о болезненном и длинном движении мира в сторону многополярности. По его мнению, в таком мире все будут учитывать обеспокоенности друг друга и в равной степени иметь право голоса.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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