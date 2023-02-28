Песков заявил о болезненном и длинном движении мира в сторону многополярности

Весь мир движется в сторону многополярности, при которой не будет некой касты "цивилизованных стран" и всех остальных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мир, где все равны, где все учитывают обеспокоенности друг друга, где все или соглашаются, или не соглашаются, но в равной степени имеют право голоса и рассчитывают на то, что их слышат", — сказал он в интервью "Известиям".

В этом мире, по мнению представителя Кремля, неприемлем новый колониализм и все проблемы действительно решаются за столом переговоров. Однако до этого нужно дойти, сейчас мы находимся в "транзитном периоде", в начале этого пути, добавил он.

"И период будет длинный, болезненный. Очень многие страны видят в России инициатора этого процесса. Но не только в РФ, целый ряд стран разделяет с нами эти подходы. И здесь мы как раз играем на международном поле в унисон, для России важно выстроить такую систему отношений", — признал Песков.