Песков заявил о болезненном и длинном движении мира в сторону многополярности
Весь мир движется в сторону многополярности, при которой не будет некой касты "цивилизованных стран" и всех остальных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мир, где все равны, где все учитывают обеспокоенности друг друга, где все или соглашаются, или не соглашаются, но в равной степени имеют право голоса и рассчитывают на то, что их слышат", — сказал он в интервью "Известиям".
В этом мире, по мнению представителя Кремля, неприемлем новый колониализм и все проблемы действительно решаются за столом переговоров. Однако до этого нужно дойти, сейчас мы находимся в "транзитном периоде", в начале этого пути, добавил он.
"И период будет длинный, болезненный. Очень многие страны видят в России инициатора этого процесса. Но не только в РФ, целый ряд стран разделяет с нами эти подходы. И здесь мы как раз играем на международном поле в унисон, для России важно выстроить такую систему отношений", — признал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ против выстраивания мира только в интересах США. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия никогда не препятствует изменениям мира, в том числе в ООН, думая над её реформированием, однако в то же время готова отстаивать свои границы и приоритеты.