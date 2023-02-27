Медведев заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, но РФ такого не допустит
Враги России продолжают поддерживать киевский режим и ведут мир к апокалипсису, однако РФ этого не допустит. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придётся забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — написал Медведев в статье для газеты "Известия".
Однако политик заверил, что Россия такого не допустит. И Москва не одинока в этом стремлении, ведь западные страны и их сателлиты составляют лишь 15% населения планеты.
"Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет её партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира", — подчеркнул он.
При этом Медведев уверен, что если вопрос о существовании России и встанет, то он будет решён не на украинском фронте, а вместе с вопросом "дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".
"И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россиянам нужно сохранить свою страну. По словам главы государства, сегодня, когда Запад открыто декларирует своей целью стратегическое поражение России, подобная позиция "вполне объяснима, понятна и логична".