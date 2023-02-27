Медведев заявил, что враги России ведут мир к апокалипсису, но РФ такого не допустит

Враги России продолжают поддерживать киевский режим и ведут мир к апокалипсису, однако РФ этого не допустит. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придётся забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — написал Медведев в статье для газеты "Известия".

Однако политик заверил, что Россия такого не допустит. И Москва не одинока в этом стремлении, ведь западные страны и их сателлиты составляют лишь 15% населения планеты.

"Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет её партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего мира", — подчеркнул он.

При этом Медведев уверен, что если вопрос о существовании России и встанет, то он будет решён не на украинском фронте, а вместе с вопросом "дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

"И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — добавил он.