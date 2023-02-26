Шойгу раскрыл, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. Глава ведомства уточнил, что это зависит от поставляемого Киеву западного оружия.

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано [западными странами Украине]", — сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".