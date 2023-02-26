Шойгу раскрыл, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ
Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от границ в зависимости от выданного Украине оружия
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. Глава ведомства уточнил, что это зависит от поставляемого Киеву западного оружия.
"Это зависит от того оружия, которое будет выдано [западными странами Украине]", — сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее об этом же заявлял президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что чем более дальнобойное оружие получит Киев, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.