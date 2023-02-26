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26 февраля, 07:44

Путин: Россия против выстраивания мира только в интересах США

Мир должен меняться, однако Россия выступает против выстраивания нового мирового порядка в интересах только одной страны — США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам главы государства, в России понимают, что после развала Советского Союза ситуация в мире меняется, появляются новые центры силы, что, несомненно, должно сказаться на приоритетах в строительстве международных отношений.

"Как бы мы ни говорили, что Россия — это наследница СССР в правовом смысле… в правовом смысле так и есть, но здесь же не о правовых сентенциях речь идёт, а о потенциалах. Потенциал другой у сегодняшней России. Мы это понимаем и согласны на то, что мир должен меняться", — отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия никогда этому не препятствует, в том числе в ООН, думая над её реформированием, однако в то же время готова отстаивать свои границы и приоритеты.

"Но против чего мы выступаем? Против того, чтобы новый мир, который складывается, выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае Соединённых Штатов. Они хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают", — подчеркнул российский лидер.

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Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Николь Вербер
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