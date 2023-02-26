"Будут московиты, уральцы": Путин боится исчезновения русского народа в случае распада России

В случае развала Западом Российской Федерации и установления контроля над её осколками русский народ может не сохраниться, разделившись на "московитов, уральцев и других", предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Если мы пойдём по этому пути [распада Российской Федерации], я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом... Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее", — сказал глава государства.