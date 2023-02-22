В США признали правдивость слов Путина о желании Запада покончить с Россией раз и навсегда
Federalist: Путин прав, когда говорит о желании Запада победить Россию с помощью Украины
Западные СМИ вскользь освещали послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, так как его слова о сути конфликта на Украине правдивы. Такое мнение в своей статье для The Federalist высказал американский журналист Эдди Скарри. Он указал, что западный зритель узнал лишь о решении России приостановить участие в ДСНВ.
"Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине", — пишет он.
Он напомнил, что США и НАТО действительно хотят стратегического поражения России и используют сложившуюся ситуацию для разжигания конфликта. Более того, в начале прошлого года американский лидер Джо Байден прямо сказал, что Путин "не может оставаться" у власти. Причём об этом говорили и конгрессмены, а также бывшие американские чиновники.
"Это угроза насильственной смены власти", — указал Скарри.
Ранее всероссийский атаман казачьего общества Николай Долуда сравнил Послание Федеральному собранию Владимира Путина с "кличем к единению Руси Ивана Калиты" и "воззванием Минина и Пожарского к борьбе с польскими интервентами". Он особенно выделил слова президента о том, что Родина у нас одна.
ТАСС / Сергей Савостьянов