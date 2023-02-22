Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 18:57

В США признали правдивость слов Путина о желании Запада покончить с Россией раз и навсегда

Federalist: Путин прав, когда говорит о желании Запада победить Россию с помощью Украины

Западные СМИ вскользь освещали послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, так как его слова о сути конфликта на Украине правдивы. Такое мнение в своей статье для The Federalist высказал американский журналист Эдди Скарри. Он указал, что западный зритель узнал лишь о решении России приостановить участие в ДСНВ.

"Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине", пишет он.

Он напомнил, что США и НАТО действительно хотят стратегического поражения России и используют сложившуюся ситуацию для разжигания конфликта. Более того, в начале прошлого года американский лидер Джо Байден прямо сказал, что Путин "не может оставаться" у власти. Причём об этом говорили и конгрессмены, а также бывшие американские чиновники.

"Это угроза насильственной смены власти", указал Скарри.

Путин назвал главной целью элит Запада покончить с Россией раз и навсегда

Путин назвал главной целью элит Запада покончить с Россией раз и навсегда

Ранее всероссийский атаман казачьего общества Николай Долуда сравнил Послание Федеральному собранию Владимира Путина с "кличем к единению Руси Ивана Калиты" и "воззванием Минина и Пожарского к борьбе с польскими интервентами". Он особенно выделил слова президента о том, что Родина у нас одна.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Джозеф Байден
  • Послание Федеральному собранию
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров