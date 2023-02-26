Путин объявил Запад соучастником преступлений ВСУ из-за поставок оружия

Поставки Украине оружия со стороны НАТО — это и есть участие в конфликте, что делает альянс соучастником преступлений Киева, так как вооружение передаётся безвозмездно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!" — объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что "это в известной степени, хотя бы косвенно, но всё-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка".