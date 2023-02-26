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26 февраля, 07:32

Путин объявил Запад соучастником преступлений ВСУ из-за поставок оружия

Поставки Украине оружия со стороны НАТО — это и есть участие в конфликте, что делает альянс соучастником преступлений Киева, так как вооружение передаётся безвозмездно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!" объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что "это в известной степени, хотя бы косвенно, но всё-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка".

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Ранее Лайф писал, что в Германии собрались отдать Киеву проданные Катару зенитные установки. С таким предложением выступил немецкий депутат Родерих Кизеветтер. А глава МИД Германии Анналена Бербок призвала государства, имеющие боеприпасы к зенитным самоходным установкам (ЗСУ) Gepard, отправить их на Украину.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Татьяна Миссуми
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