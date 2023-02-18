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18 февраля, 16:19

ФРГ призвала передавать Киеву боеприпасы к "Гепарду", пока сама не восполнит этот пробел

Бербок попросила государства, имеющие боеприпасы к ЗСУ Gepard, предоставить оружие Украине

Берлин призывает государства, имеющие боеприпасы к зенитным самоходным установкам (ЗСУ) Gepard, отправить их на Украину. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Есть несколько государств, у которых есть запасы таких боеприпасов. Мы их призываем осуществить поставки [Украине]", — отметила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Бербок подчеркнула, что у ФРГ не было много боеприпасов, так как в Берлине думали, что "война в Европе закончилась". Министр добавила, что сейчас производство оружия налаживается. Восполнить пробел немецкие власти пообещали к июню-июлю.

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Ранее Лайф писал, что в Германии собрались отдать Киеву проданные Катару зенитные установки. С таким предложением выступил немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

Обложка ©

Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance

Никита Осипов
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