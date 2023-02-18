ФРГ призвала передавать Киеву боеприпасы к "Гепарду", пока сама не восполнит этот пробел

Берлин призывает государства, имеющие боеприпасы к зенитным самоходным установкам (ЗСУ) Gepard, отправить их на Украину. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Есть несколько государств, у которых есть запасы таких боеприпасов. Мы их призываем осуществить поставки [Украине]", — отметила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Бербок подчеркнула, что у ФРГ не было много боеприпасов, так как в Берлине думали, что "война в Европе закончилась". Министр добавила, что сейчас производство оружия налаживается. Восполнить пробел немецкие власти пообещали к июню-июлю.