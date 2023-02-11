СМИ узнали, когда в Германии начнут обучать ВСУ управлению Leopard 2

Бундесвер в середине следующей недели приступит к обучению украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники. ВВС ФРГ на данный момент уже доставили в Германию первые группы украинских солдат. Они прибыли из Польши.

По информации источника издания, обучение будет проходить на военном полигоне под Мунстером (Нижняя Саксония). Там военнослужащих ВСУ учат обращаться с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. Курсы по управлению "Леопардами", как пишет издание, будут ускоренными и рассчитаны на шесть-восемь недель, хотя обычно на это уходит несколько лет. В данный курс для украинцев войдёт передача базовых навыков по взаимодействию с Leopard 2 и Marder на поле боя. Уже в конце марта Бундесвер планирует отправить первых обученных украинских военных на Leopard 2 на фронт. По данным газеты, в целом обучение с начала СВО прошли около 1,5 тысячи украинских солдат. Они в том числе изучали зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000.