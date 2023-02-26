Путин: У Запада одна цель — раскассировать Российскую Федерацию

Президент РФ Владимир Путин назвал единственную цель Запада. По словам главы государства, она заключается в ликвидации Российской Федерации.

"У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию", — указал глава государства в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".