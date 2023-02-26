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26 февраля, 07:28

Путин: У Запада одна цель — раскассировать Российскую Федерацию

Президент РФ Владимир Путин назвал единственную цель Запада. По словам главы государства, она заключается в ликвидации Российской Федерации.

"У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию", — указал глава государства в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

Военный эксперт призвал относиться к Западу с "вежливым безразличием"

Военный эксперт призвал относиться к Западу с "вежливым безразличием"

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что планам коллективного Запада расчленить Россию, используя для этого Украину, не суждено сбыться. Все их попытки обречены на провал, подчеркнул министр.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
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