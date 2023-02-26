Путин: У Запада одна цель — раскассировать Российскую Федерацию
Президент РФ Владимир Путин назвал единственную цель Запада. По словам главы государства, она заключается в ликвидации Российской Федерации.
"У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию", — указал глава государства в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что планам коллективного Запада расчленить Россию, используя для этого Украину, не суждено сбыться. Все их попытки обречены на провал, подчеркнул министр.
Обложка ©
ТАСС / Сергей Савостьянов