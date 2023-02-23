Военный эксперт призвал относиться к Западу с "вежливым безразличием"

За этот год фактически произошёл полный разрыв отношений с Западом, России должно быть абсолютно безразлично, как живут эти страны. Однако если Москва попытается услышать их, то тем самым продемонстрирует комплекс неполноценности. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его мнению, к данным государствам надо относиться с "вежливым безразличием".

Военный эксперт Шурыгин призвал относиться к Западу с "вежливым безразличием". Видео © LIFE

"Вежливое безразличие — это то, что нам теперь предстоит осознать на десятилетия. "Железный занавес" опустился. Будем ли мы ездить в Италию отдыхать или в Испанию? Вопрос открытый. Не уверен, но может быть. Ситуация, которая разразилась, — эта ситуация как минимум на поколение. Всего того, что было [в течение одного поколения], уже не будет", — отметил он.

Эксперт добавил, что разговоры про "европейскую семью от Владивостока до Лиссабона" уничтожены не Россией. Страна будет жить в другом мире, подчеркнул специалист.

"Он может быть миром, в котором мы побеждённые, если мы внутри себя сломаем. В военном отношении нас никто не победит. В экономике мы всё равно выживем. Но мы можем сломаться только изнутри, как это произошло с Советским Союзом. Моё поколение за свои иллюзии заплатило страшную цену", — сказал Шурыгин.

По его словам, тогда люди решили, что нужно "пожертвовать своим домом", так как он был не совсем правильным.

"Вот если теперь ваше поколение не пожертвует своим домом в России, значит, всё будет нормально. Значит, будет другая футурология, при которой мы действительно станем цивилизацией. А у нас есть всё для того, чтобы стать цивилизацией", — заключил Шурыгин.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Шурыгин объяснил, зачем президент США Джо Байден наведался в Киев, оценил решение российского лидера Владимира Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО, а также рассказал, чем недоволен Вашингтон в ситуации на Украине. Полный выпуск смотрите по ссылке.