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27 февраля, 19:04

"Уникальный момент": Лукашенко указал на возможность остановить конфликт на Украине прямо сейчас

Лукашенко: Сейчас сложился уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Республики Беларусь</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, пока Россия полностью не поставила экономику на военные рельсы. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, которое опубликовано на сайте главы государства.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объёме и не поставила её на военные рельсы. Уникальный момент", подчеркнул белорусский лидер.

Он назвал главной целью президента России Владимира Путина обеспечить безопасность для своей страны, навсегда исключив любую агрессию с территории Украины. По словам Лукашенко, Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Примером тому назвал два раунда переговоров в Белоруссии и контакты в Стамбуле. Он убеждён в том, что диалог прекратился с подачи Запада.

"Американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", — сказал президент Белоруссии.

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Андрей Бражников
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