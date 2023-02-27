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27 февраля, 12:57

Лукашенко приказал армии и милиции мгновенно реагировать на мельчайшую агрессию на границе

Лукашенко: Белоруссию хотят всколыхнуть, поэтому нужно реагировать на любую агрессивность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия, милиция, пограничники и КГБ должны быть начеку, так как недоброжелатели ждут подходящего момента, чтобы раскачать ситуацию в республике. Поручение руководителям силовых ведомств глава государства дал на сегодняшнем совещании в узком кругу.

"Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Когда я говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. — Прим. Лайфа) и всё. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко предупредил, что заинтересованные силы будут использовать "любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию" в республике.

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Ранее сообщалось, что Лукашенко проводит совещание в узком составе с представителями силовых структур, включая госсекретаря Совбеза и главу Минобороны. Президент Белоруссии отметил, что, несмотря на санкции, в стране производится достаточное количество вооружения и военной техники.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Татьяна Миссуми
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