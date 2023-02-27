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27 февраля, 10:18

Лукашенко созвал глав силового блока на совещание

Лукашенко проводит совещание с главами силовых ведомств в узком составе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание в узком составе с представителями силовых структур, включая госсекретаря Совбеза и главу Минобороны. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

На встрече присутствуют министр внутренних дел, председатели КГБ и Госпогранкомитета. Конкретные темы, которые президент Белоруссии намерен обсудить с руководителями силового блока, не освещены.

Президент Александр Лукашенко проводит совещание с главами силовых ведомств Белоруссии. Видео © t.me / "Пул первого"

"Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии", — сказал глава республики.

Белорусский лидер добавил, что все комплектующие страна "запросто получает из России", а "что касается микроэлектроники, оптики и прочего", то этим занимаются работники производств, доставшихся республике от СССР.

"Таким образом, вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений", — подчеркнул Лукашенко.

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Ранее глава Белоруссии сообщил, что 24 февраля он долго разговаривал с президентом России Владимиром Путиным "на разные темы".

Обложка ©

t.me / "Пул первого"

Ирина Фальке
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