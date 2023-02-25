Лукашенко описал отношения с Путиным словами: "Дай бог, чтоб всегда такими были"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам о тёплых отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, вчера, 24 февраля, они провели долгую беседу по телефону.

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими", — приводит слова Лукашенко приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".