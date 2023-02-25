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25 февраля, 10:11

Лукашенко описал отношения с Путиным словами: "Дай бог, чтоб всегда такими были"

Лукашенко заявил, что 24 февраля долго разговаривал с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам о тёплых отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, вчера, 24 февраля, они провели долгую беседу по телефону.

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими", — приводит слова Лукашенко приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

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А 17 февраля, как уже сообщал Лайф, Путин и Лукашенко провели встречу в Москве. Стороны, в частности, затронули тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском. Также лидеры обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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