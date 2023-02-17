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17 февраля, 12:07

В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

<p>Лукашенко и Путин в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво". Обложка ©<a href="https://t.me/pul_1/8250" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/pul_1/8252" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

Лукашенко и Путин в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво". Обложка © "Пул первого"

Президент России Владимир Путин встретился в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там несколько минут назад началась официальная часть переговоров двух лидеров.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, стороны, в частности, затронут тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском. Также Путин и Лукашенко обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.

Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко прилетел в Москву

Напомним, Путин и Лукашенко договорились провести встречу в ходе беседы 6 февраля. Как сообщал приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.

Наталья Исакова
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