В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко
Лукашенко и Путин в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво". Обложка © "Пул первого"
Президент России Владимир Путин встретился в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там несколько минут назад началась официальная часть переговоров двух лидеров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, стороны, в частности, затронут тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском. Также Путин и Лукашенко обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.
Напомним, Путин и Лукашенко договорились провести встречу в ходе беседы 6 февраля. Как сообщал приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.