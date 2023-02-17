В Москве начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился в подмосковной резиденции "Ново-Огарёво" с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там несколько минут назад началась официальная часть переговоров двух лидеров.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, стороны, в частности, затронут тему дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Минском. Также Путин и Лукашенко обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства.