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17 февраля, 08:58

Лукашенко прилетел в Москву

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Обложка ©<a href="https://t.me/pul_1/8250" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул первого"</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Обложка © "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в столице России публикует приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

"Первый уже в Москве", — говорится в сообщении.

Лукашенко позвал Байдена в Минск на встречу с Путиным и пообещал выслать за ним "боинг"

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Напомним, Путин и Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Как сообщал телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.

Наталья Исакова
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