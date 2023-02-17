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Регион
Опубликовано 17 февраля 2023, 08:58

Лукашенко приехал в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Обложка © "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Обложка © "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в столице России публикует приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

"Первый уже в Москве", — говорится в сообщении.

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Напомним, Путин и Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Как сообщал телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.

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Наталья Демьянова
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