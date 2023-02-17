Лукашенко приехал в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Обложка © "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в столице России публикует приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".
"Первый уже в Москве", — говорится в сообщении.
Напомним, Путин и Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Как сообщал телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.