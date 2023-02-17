Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Фото белорусского лидера в столице России публикует приближённый к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".