Лукашенко: Специальная военная операция упредила более тяжёлые последствия
Конфликт на Украине был неизбежен, специальная военная операция России упредила более тяжёлые последствия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.
"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен", — приводит выдержку из интервью БелТА.
Белорусский лидер добавил, что, если бы не действия России по упреждению, последствия были бы более тяжёлыми.
В интервью китайским СМИ Лукашенко также предупредил о последствиях в случае игнорирования позиции КНР по Украине. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию.