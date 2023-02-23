Лукашенко: Специальная военная операция упредила более тяжёлые последствия

Конфликт на Украине был неизбежен, специальная военная операция России упредила более тяжёлые последствия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен", — приводит выдержку из интервью БелТА.