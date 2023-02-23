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23 февраля, 14:45

Лукашенко: Специальная военная операция упредила более тяжёлые последствия

Конфликт на Украине был неизбежен, специальная военная операция России упредила более тяжёлые последствия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

"Некоторые в России говорят: "Знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию". А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине был неизбежен", — приводит выдержку из интервью БелТА.

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Белорусский лидер добавил, что, если бы не действия России по упреждению, последствия были бы более тяжёлыми.

В интервью китайским СМИ Лукашенко также предупредил о последствиях в случае игнорирования позиции КНР по Украине. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Байден приехал в Киев, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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