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23 февраля, 12:45
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Лукашенко предупредил о последствиях в случае игнорирования позиции КНР по Украине

Игнорирование позиции КНР по Украине приведёт к негативным последствиям, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В интервью китайским СМИ политик прокомментировал планируемое выступление председателя КНР Си Цзиньпина по поводу конфликта на Украине.

"Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьёзные последствия", — приводит слова Лукашенко БелТА.

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Белорусский президент добавил, что, по его информации, Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью 23 или 24 февраля.

"Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут", — подчеркнул Лукашенко.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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