Путин заявил о достижении новых рубежей в отношениях России и Китая

Двусторонние отношения между РФ и КНР развиваются поступательно и достигают новых рубежей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК) и членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, всё идёт поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", — подчеркнул глава государства.

Путин допустил, что Россия и Китай могут досрочно, раньше 2024 года, достигнуть цели в 200 миллиардов долларов торгового оборота. В прошлом году, по словам главы государства, было уже 185 миллиардов.

"Есть все основания полагать, что мы наших целей по уровню торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали", — считает президент.

Также Путин подтвердил, что Россия ждёт с визитом председателя КНР Си Цзиньпина, о чём Москва и Пекин договорились ранее.