Главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире

Китай намерен и дальше развивать с Россией отношения, несмотря на нестабильную обстановку в мире. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай остаётся приверженным <…> сохранению позитивных тенденций развития отношений [с РФ]", — сказал он.

Также глава китайской дипломатии отметил, что Пекин рассчитывает выйти с Москвой на "новые договорённости".

"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договорённости", — подчеркнул Ван И.