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22 февраля, 09:20

Главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире

Ван И: Китай привержен укреплению отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку

<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И на переговорах в Москве. Обложка © t.me/ <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И на переговорах в Москве. Обложка © t.me/ Мария Захарова

Китай намерен и дальше развивать с Россией отношения, несмотря на нестабильную обстановку в мире. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай остаётся приверженным <…> сохранению позитивных тенденций развития отношений [с РФ]", — сказал он.

Также глава китайской дипломатии отметил, что Пекин рассчитывает выйти с Москвой на "новые договорённости".

"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договорённости", — подчеркнул Ван И.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И начали переговоры в Москве. Предполагается, что одной из главных тем разговора Лаврова и Ван И станет мирный план Китая по Украине, который разработал Пекин.

Ирина Фальке
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