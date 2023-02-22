Главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире
Ван И: Китай привержен укреплению отношений с РФ, несмотря на мировую обстановку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И на переговорах в Москве. Обложка © t.me/ Мария Захарова
Китай намерен и дальше развивать с Россией отношения, несмотря на нестабильную обстановку в мире. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай остаётся приверженным <…> сохранению позитивных тенденций развития отношений [с РФ]", — сказал он.
Также глава китайской дипломатии отметил, что Пекин рассчитывает выйти с Москвой на "новые договорённости".
"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход на новые договорённости", — подчеркнул Ван И.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава китайской дипломатии Ван И начали переговоры в Москве. Предполагается, что одной из главных тем разговора Лаврова и Ван И станет мирный план Китая по Украине, который разработал Пекин.