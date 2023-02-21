Ван И назвал отношения России и Китая "прочными как скала"

Отношения России и Китая выдержат испытания, связанные с изменениями международной ситуации. Об этом в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

"Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации", — сказал он.

Дипломат подчеркнул готовность Пекина следовать плану дальнейшего развития двусторонних отношений, разработанному в прошлом году лидерами двух стран Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Он заявил о необходимости разработать новые шаги стратегического взаимодействия с учётом меняющейся обстановки в мире.

"Мы готовы вместе с российской стороной в соответствии с договорённостями на высшем уровне решительно отстаивать национальные интересы и достоинства, продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", — добавил он.