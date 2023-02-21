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21 февраля, 15:08

Патрушев подтвердил поддержку позиции Китая по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу

Патрушев подтвердил, что РФ поддерживает позицию КНР по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу

Москва поддерживает концепцию единого Китая и согласна с Пекином по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В ходе встречи с членом Компартии КНР Ван И секретарь Совбеза РФ заметил, что углубление взаимоотношений России и Китая имеет особое значение, "учитывая развёрнутую коллективным Западом кампанию по двойному сдерживанию" наших государств.

"В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая", — сказал Патрушев.

Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

Ранее Китай призвал прекратить заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". По словам главы МИД КНР Цинь Гана, "соответствующие страны" должны перестать подливать масло в огонь.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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