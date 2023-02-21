Патрушев подтвердил поддержку позиции Китая по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу
Патрушев подтвердил, что РФ поддерживает позицию КНР по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу
Москва поддерживает концепцию единого Китая и согласна с Пекином по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В ходе встречи с членом Компартии КНР Ван И секретарь Совбеза РФ заметил, что углубление взаимоотношений России и Китая имеет особое значение, "учитывая развёрнутую коллективным Западом кампанию по двойному сдерживанию" наших государств.
"В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая", — сказал Патрушев.
Ранее Китай призвал прекратить заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". По словам главы МИД КНР Цинь Гана, "соответствующие страны" должны перестать подливать масло в огонь.