Патрушев подтвердил поддержку позиции Китая по Тайваню, Синьцзяну и Гонконгу

Москва поддерживает концепцию единого Китая и согласна с Пекином по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В ходе встречи с членом Компартии КНР Ван И секретарь Совбеза РФ заметил, что углубление взаимоотношений России и Китая имеет особое значение, "учитывая развёрнутую коллективным Западом кампанию по двойному сдерживанию" наших государств.

"В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая", — сказал Патрушев.