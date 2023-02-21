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20 февраля, 21:16

Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

ТАСС: Ван И прибудет в Россию 21 февраля

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И прибудет в Россию 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Подробностей визита Ван И в РФ не приводится.

В Кремле допустили встречу Путина и представителя Компартии Китая Ван И

В Кремле допустили встречу Путина и представителя Компартии Китая Ван И

Ранее Ван И заявил, что Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Это произошло на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая прошла 18 февраля в Мюнхене.

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fmprc.gov.cn

Артур Лапсаков
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