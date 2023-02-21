Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И прибудет в Россию 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее Ван И заявил, что Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Это произошло на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая прошла 18 февраля в Мюнхене.