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20 февраля, 09:36

В Кремле допустили встречу Путина и представителя Компартии Китая Ван И

Песков: Ван И посетит Москву с визитом, Кремль не исключает его встречу с Путиным

<p>Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член политбюро Ван И и президент России Владимир Путин. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Kremlin Press office</p>

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член политбюро Ван И и президент России Владимир Путин. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Kremlin Press office

Глава государства Владимир Путин и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И могут провести личную встречу в ходе визита последнего в Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем", — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "российско-китайские отношения носят очень многоплановый, союзнический характер". Такж он подчеркнул, что у Ван И запланирована обширная повестка, "поэтому есть о чём поговорить".

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Ранее член политбюро Китая Ван И заявил, что Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Также он заявил, что китайский кабмин не смирится с угрозами Америки повлиять на отношения с Россией.

Оксана Попова
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