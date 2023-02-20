В Кремле допустили встречу Путина и представителя Компартии Китая Ван И

Глава государства Владимир Путин и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И могут провести личную встречу в ходе визита последнего в Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем", — сказал он.