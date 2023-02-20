В Кремле допустили встречу Путина и представителя Компартии Китая Ван И
Песков: Ван И посетит Москву с визитом, Кремль не исключает его встречу с Путиным
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член политбюро Ван И и президент России Владимир Путин. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Kremlin Press office
Глава государства Владимир Путин и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И могут провести личную встречу в ходе визита последнего в Москву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем", — сказал он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "российско-китайские отношения носят очень многоплановый, союзнический характер". Такж он подчеркнул, что у Ван И запланирована обширная повестка, "поэтому есть о чём поговорить".
Ранее член политбюро Китая Ван И заявил, что Пекин не хочет затягивания и расширения конфликта на Украине. Также он заявил, что китайский кабмин не смирится с угрозами Америки повлиять на отношения с Россией.