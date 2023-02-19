Ван И: Правительство Китая не смирится с угрозами США повлиять на отношения с РФ

Правительство Китая не смирится с угрозами США повлиять на российско-китайские отношения. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая (ЦК КПК), член политбюро Ван И.

"Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения", — сказал он во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Мюнхене.