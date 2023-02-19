Ван И призвал Великобританию справедливо относиться к развитию Китая

Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках Мюнхенской конференции по безопасности призвал королевство справедливо относиться к развитию Поднебесной. Заявление дипломата приводится на сайте МИД Китая.

"Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации и это большая польза для мира, а не угроза", — заметил Ван И.

По словам дипломата, Лондон и Пекин должны "придерживаться правильного направления" в развитии двусторонних отношений.