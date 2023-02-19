Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 06:32

Ван И призвал Великобританию справедливо относиться к развитию Китая

Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ван И в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках Мюнхенской конференции по безопасности призвал королевство справедливо относиться к развитию Поднебесной. Заявление дипломата приводится на сайте МИД Китая.

"Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации и это большая польза для мира, а не угроза", — заметил Ван И.

По словам дипломата, Лондон и Пекин должны "придерживаться правильного направления" в развитии двусторонних отношений.

В Китае заявили о неизменности позиции о мире и диалоге в ситуации вокруг Украины

В Китае заявили о неизменности позиции о мире и диалоге в ситуации вокруг Украины

Ранее Лайф сообщал, что Ван И провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном в рамках Мюнхенской конференции. Это были первые переговоры представителей Штатов и Поднебесной после скандала с китайским воздушным шаром.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин
  • Новости
  • Китай
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров