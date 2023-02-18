Блинкен и Ван И встретились впервые после скандала с аэростатами
Reuters: Блинкен и Ван И провели встречу на полях Мюнхенской конференции
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась незапланированная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), члена политбюро Ван И.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, на встрече в том числе Ван И прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом. Ранее американское внешнеполитическое ведомство, распространяя график госсекретаря на 18 февраля, встречу, как запланированную, не указывало.
"Мы можем подтвердить, что госсекретарь Блинкен завершил встречу с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал агентству представитель Госдепартамента.
По его словам, Блинкен заявил во время встречи, что Вашингтон не стремится к "новой холодной войне" с Китаем. Между тем в очередной раз предупредил КНР о последствиях, если она окажет материально-техническую помощь России в деле проведения специальной военной операции на Украине.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Шар был сбит американскими военными на следующий день в небе над Южной Каролиной. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Также в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата. На этом фоне Блинкен отметил свой запланированный визит в Китай.
ТАСС/ AP / Stefani Reynolds