Блинкен и Ван И встретились впервые после скандала с аэростатами

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась незапланированная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), члена политбюро Ван И.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, на встрече в том числе Ван И прокомментировал ситуацию с китайским аэростатом. Ранее американское внешнеполитическое ведомство, распространяя график госсекретаря на 18 февраля, встречу, как запланированную, не указывало.

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь Блинкен завершил встречу с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности", — сказал агентству представитель Госдепартамента.