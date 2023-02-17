Пентагон завершил сбор обломков сбитого над Атлантикой китайского аэростата
Сбор обломков китайского аэростата, сбитого над Атлантическим океаном 4 февраля, завершён. Об этом сообщили в Северном командовании Вооружённых сил США. Пентагон уточнил, что обломки для изучения будут переданы в лабораторию ФБР в Виргинии.
"Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как силы ВМС США, прикреплённые к Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного аэростата КНР, сбитого 4 февраля 2023 года", — сообщает ведомство.
Ранее Белый дом признал, что сбитые китайские шары не были шпионами. Там заявили, что американские специалисты установили происхождение сбитых летающих объектов. Похоже, что это были метеозонды или подобные аппараты для научных исследований.
Как сообщал Лайф, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Шар был сбит американскими военными на следующий день в небе над Южной Каролиной. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Также в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
YouTube-канал / Guardian News