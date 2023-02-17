Пентагон завершил сбор обломков сбитого над Атлантикой китайского аэростата

Сбор обломков китайского аэростата, сбитого над Атлантическим океаном 4 февраля, завершён. Об этом сообщили в Северном командовании Вооружённых сил США. Пентагон уточнил, что обломки для изучения будут переданы в лабораторию ФБР в Виргинии.

"Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как силы ВМС США, прикреплённые к Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного аэростата КНР, сбитого 4 февраля 2023 года", — сообщает ведомство.