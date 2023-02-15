Спецслужбы США отслеживали сбитый аэростат Китая в течение недели

Американские военные и сотрудники спецслужб отслеживали сбитый в воздушном пространстве США китайский аэростат в течение недели с момента его взлёта с острова Хайнань. При этом власти Штатов не исключают, что аппарат случайно отклонился от изначально заданного курса, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома.

Как рассказали чиновники, аэростат КНР изначально, судя по всему, должен был пролететь над американским островом Гуам в Тихом океане, но позднее неожиданно отклонился в северном направлении. По словам представителей американской администрации, специалисты рассматривают возможность того, что "у Китая не было намерения проникнуть на территорию континентальных США с использованием воздушных разведывательных устройств".