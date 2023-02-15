Спецслужбы США отслеживали сбитый аэростат Китая в течение недели
WP: США отслеживали китайский аэростат в течение недели после его взлёта с острова Хайнань
Американские военные и сотрудники спецслужб отслеживали сбитый в воздушном пространстве США китайский аэростат в течение недели с момента его взлёта с острова Хайнань. При этом власти Штатов не исключают, что аппарат случайно отклонился от изначально заданного курса, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома.
Как рассказали чиновники, аэростат КНР изначально, судя по всему, должен был пролететь над американским островом Гуам в Тихом океане, но позднее неожиданно отклонился в северном направлении. По словам представителей американской администрации, специалисты рассматривают возможность того, что "у Китая не было намерения проникнуть на территорию континентальных США с использованием воздушных разведывательных устройств".
"Новые свидетельства говорят о том, что последовавший за этим международный кризис, который усилил трения между Вашингтоном и Пекином, мог по меньшей мере частично быть результатом ошибки", — отмечает издание.
Как сообщал Лайф, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. Шар был сбит американскими военными на следующий день в небе над Южной Каролиной. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Также в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
YouTube / Guardian News